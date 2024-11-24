В полиции прокомментировали ночную стрельбу в центре Рязани

В полиции прокомментировали ночную стрельбу в центре Рязани. По данным пресс-службы УМВД, 24 ноября поступило сообщение о драке на улице Горького.

«В ходе конфликта между мужчиной и тремя молодыми людьми применялся пневматический пистолет. Все участники конфликта установлены, опрошены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время драки рязанцы получили травмы. От выстрела никто не пострадал.

Проводится проверка.

Напомним, на месте конфликта работала скорая.