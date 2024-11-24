Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 24
Пнд, 25
Втр, 26
ЦБ USD 102.58 1.9 23/11
ЦБ EUR 107.43 1.35 23/11
Нал. USD 101.50 / 102.00 23/11 16:30
Нал. EUR 105.80 / 107.20 23/11 16:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Современное искусство в Рязани: мурал «Сувенир» в центре города от Але...
На мурале «Сувенир» изображен молодой человек, стилизов...
21 ноября 11:55
2 610
Иван Семенов: «Мы фокусируемся на долгосрочных интересах и потребностя...
12 ноября Сбербанк отметил свое 183-летие. О том, куда...
15 ноября 17:35
7 051
Дилерская сеть exeed — лучшая в премиальном сегменте по версии рейтинг...
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совместно с онлайн-п...
15 ноября 11:42
7 622
От «Востока» до «Химволокна». Названия остановок в Рязани, которые пот...
Остановки общественного транспорта в Рязани сохраняют с...
6 ноября 16:02
24 273
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В полиции прокомментировали ночную стрельбу в центре Рязани

В полиции прокомментировали ночную стрельбу в центре Рязани. По данным пресс-службы УМВД, 24 ноября поступило сообщение о драке на улице Горького.

«В ходе конфликта между мужчиной и тремя молодыми людьми применялся пневматический пистолет. Все участники конфликта установлены, опрошены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время драки рязанцы получили травмы. От выстрела никто не пострадал.

Проводится проверка.

Напомним, на месте конфликта работала скорая.