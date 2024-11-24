Родственники бойца СВО вскрыли гроб и отказались проводить похороны

Родственники бойца СВО вскрыли гроб и отказались проводить похороны. Об этом 24 ноября сообщает издание «Верстов.Инфо»

Мать и сестра полицейского из Агаповского района Челябинской области Игоря Косимова вскрыли гроб и обнаружили там тело другого военнослужащего, родом из Тюмени.

Родственники связались с тюменцами и сообщили о подмене, а полицейским отправили фотографию Косимова для опознания.

Местные власти заявили, что силовики выясняют все обстоятельства произошедшего.