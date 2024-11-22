В рязанском перинатальном центре два младенца родились с зубами

Новорожденным потребовалась помощь стоматологов для удаления.

В рязанском перинатальном центре два младенца родились с зубами. Об этом в пятницу, 22 ноября, сообщила пресс-служба медучреждения.

Отмечается, что явление очень редкое и приходится по одному случаю на 2,5-3 тысячи новорожденных. Чаще всего подобное происходит из-за многочисленных инфекционных процессов у будущей мамы или как проявление различных синдромов.

Детей поместили в отделения патологии новорожденных и недоношенных. Обоим стоматологи удалили зубы во избежание попадания их в дыхательные пути.