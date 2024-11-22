В 2024 году рязанки в среднем рожали в возрасте 29 лет

Также каждая пятая женщина стала мамой не будучи в официальном браке.

В 2024 году рязанки в среднем рожали в возрасте 29 лет. Об этом сообщила пресс-служба Рязаньстата.

Чаще всего мами становились женщины в возрасте от 30 до 34 лет. В течение прошлого года этот статус приобрели 6,5 тысяч рязанок, отмечается, что 71 из них родила двойню.

Для 38% мам рожденный ребенок был первенцем, для 33% - вторым, 28% мам сталимногодетными, родив третьего и более ребенка.

Также каждая пятая женщина стала мамой не будучи в официальном браке.