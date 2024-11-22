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Указом президента России двум рязанцам присвоены почетные звания
Почетное звание «Заслуженный строитель РФ» получил гендиректор ООО «Проектный Институт «Промгражданпроект» Валерий Кираковский. Также звания «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» удостоен замдиректора производственного хозяйства ООО «ОКА Молоко» Вячеслав Мещеряков.

Указом президента России двум рязанцам присвоены почетные звания. Об этом говорится на официальном сайте правовой информации.

Почетное звание «Заслуженный строитель РФ» за заслуги в области строительства и многолетнюю добросовестную работу получил гендиректор ООО «Проектный Институт «Промгражданпроект» Валерий Кираковский.

Также звания «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» удостоен замдиректора производственного хозяйства ООО «ОКА Молоко» Вячеслав Мещеряков.