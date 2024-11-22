Судебные приставы принудили рязанца оплатить долг по алиментам

Долг превысил 100 тысяч рублей. После информирования об административной и уголовной ответственностях отец полностью выплатил его.

Судебные приставы принудили рязанца оплатить долг по алиментам. Об этом в пятницу, 22 ноября, сообщила пресс-служба регионального УФССП.

По данным ведомства, сотрудники возбудили исполнительное производство о взыскании с жителя областного центра средств на содержание несовершеннолетнего в размере ¼ части его доходов в пользу бывшей жены.

Долг превысил 100 тысяч рублей. После информирования об административной и уголовной ответственностях отец полностью выплатил его.