Рязанская полиция напомнила о действиях при исчезновении ребенка

Оператор дежурной смены обязан принять сообщение о пропаже несовершеннолетнего независимо от продолжительности отсутствия.

Рязанская полиция напомнила о действиях при исчезновении ребенка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Заявить о пропаже несовершеннолетнего можно при личном обращении либо по телефону. Оператор дежурной смены обязан принять сообщение независимо от продолжительности отсутствия несовершеннолетнего.

Гражданину необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и документы, содержащие сведения о пропавшем ребенке. Также нужно вспомнить особые приметы, наличие хронических заболеваний, одежду и вещи разыскиваемого, данные о круге общения ребенка.

В УМВД порекомендовали обучать детей поведению в нестандартных ситуациях, запрещать встречаться с малознакомыми людьми, завести в семье привычку среди всех ее членов сообщать остальным о цели ухода из дома и примерном времени возвращения.