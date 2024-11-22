Рязанкам рассказали о «зарплате мамы» для малообеспеченных семей

Выплата начисляется ежемесячно с рождения ребенка до его 17-летия. Максимальная сумма — 14 тысяч рублей.

Рязанкам рассказали о «зарплате мамы» для малообеспеченных семей. Об этом сообщает ТКР со ссылкой на зампреда регионального правительства Наталью Суворову.

Выплата начисляется ежемесячно с рождения ребенка до его 17-летия. Максимальная сумма — 14 тысяч рублей.

По словам Суворовой, в 2023 году такую поддержку получали 11 тысяч семей. В 2024-м году их количество увеличилось до 60 тысяч.