На пожаре в рязанском многоквартирном доме пострадал мужчина

В тушении участвовали четыре единицы техники и 13 человек.

На пожаре в рязанском многоквартирном доме пострадал мужчина. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Возгорание произошло в квартире по адресу 3-и Бутырки, дом № 2 на площади два квадратных метра.

«На пожаре спасен мужчина 1960 года рождения, передан скорой, направлен в ОКБ», — прокомментировали в ведомстве.

В тушении участвовали четыре единицы техники и 13 человек.

Ранее сообщалось, что в Рязани произошел пожар в многоквартирном доме.