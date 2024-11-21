На Южном промузле в Рязани установили новый светофор

21 ноября в районе остановки транспорта «Поворот на завод Центролит» установили новый светофор.

На Южном промузле в Рязани установили новый светофор. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

21 ноября в районе остановки транспорта «Поворот на завод Центролит» установили новый светофор. Объект установлен в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Стоимость работ составила более 5 млн. рублей. Он подключен к автоматической системе управления дорожным движением.

Светофор оснащен кнопкой перехода. Устройство позволяет контролировать сигналы светофора.