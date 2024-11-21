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Компания «Капитал» предложила рязанцам рассрочку без переплат

Компания «Капитал» предложила рязанцам рассрочку без переплат. Об этом сообщила пресс-служба застройщика.

Теперь Вы можете взять квартиру в рассрочку, не переплачивать лишние проценты и наслаждаться комфортом собственного жилья уже сегодня.

Среди преимуществ

Комфортные платежи: вы будете платить небольшими частями и комфортными суммами, которые легко впишутся в Ваш бюджет.

Отсутствие переплат: вы избавите себя от лишних переплат банку и будете платите только за стоимость квартиры, без дополнительных затрат на процентную ставку.

Без первоначального взноса: дает возможность купить квартиру без долгих накоплений.

Жилье в сданных домах: «Капитал» предлагает рассрочку на квартиры в уже сданных домах. Переезжайте сразу после покупки.

Экономия на страховке: забудьте о ежегодных затратах на страховку жизни и недвижимости — в рассрочке они не нужны!

«Рассрочка от Капитала — это удобно, просто и выгодно!», — добавили представители компании.