За ночь над российскими регионами сбили 50 украинских БПЛА

Отмечается, что 20 беспилотников сбили над Новгородской областью, пять — над Курской, четыре — над Орловской, по три сбито над Белгородской, Тульской и Тверской областями, по два — над Брянской, Московской и Смоленской, шесть — над Самарской.

За ночь над российскими регионами сбили 50 украинских БПЛА. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Отмечается, что 20 беспилотников сбили над Новгородской областью, пять — над Курской, четыре — над Орловской, по три сбито над Белгородской, Тульской и Тверской областями, по два — над Брянской, Московской и Смоленской, шесть — над Самарской.