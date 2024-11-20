За ночь над российскими регионами сбили 50 украинских БПЛА
Отмечается, что 20 беспилотников сбили над Новгородской областью, пять — над Курской, четыре — над Орловской, по три сбито над Белгородской, Тульской и Тверской областями, по два — над Брянской, Московской и Смоленской, шесть — над Самарской.
За ночь над российскими регионами сбили 50 украинских БПЛА. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
Отмечается, что 20 беспилотников сбили над Новгородской областью, пять — над Курской, четыре — над Орловской, по три сбито над Белгородской, Тульской и Тверской областями, по два — над Брянской, Московской и Смоленской, шесть — над Самарской.