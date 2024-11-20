В российских сосисках обнаружили «мясной клей»

Запрещенный фермент может вызывать проблемы с иммунитетом и повышать риск рака.

В российских сосисках обнаружили «мясной клей». Об этом в среду, 20 ноября, сообщил Telegram-канал «Mash» со ссылкой на Россельхознадзор.

По данным ведомства, в продукции присутствовал запрещенный фермент — микробная трансглютаминазу. Вещество заметили в сосисках брендов «Стародворье», «Вязанка», «Знать» и «Великолукский мясокомбинат». Отмечается, что фермент может вызывать проблемы с иммунитетом и повышать риск рака.

Также его выявили в твороге «Алтайская буренка».

В нескольких плавленых сырках «7 утра» и молоке от Саратовского молочного комбината обнаружили жир растительного происхождения.

Информацию передали в Роспотребнадзор.