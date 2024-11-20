Times: США одобрили использование ракет Storm Shadow для ударов по России

Союзники премьер-министра Великобритании Кира Стармера считают, что разрешение не повлияет на ход украинского конфликта.

Администрация действующего президента США Джо Байдена одобрила использование дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов по России. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на британскую газету The Times.

По информации издания, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и его правительство воздержались от официальных комментариев этой темы по «операционным причинам». Такое решение объясняется попыткой не дать России стратегическое преимущество на поле боя. Отмечается, что эффективное использование ракет зависит от американской системы наведения.

Союзники Стармера считают, что разрешение наносить удары с помощью Storm Shadow по России не повлияет на ход украинского конфликта.