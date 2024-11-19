Ученый назвал периоды максимальной активности Солнца в 2025 году

По его словам, рекордные вспышки и магнитные бури произойдут летом.

Ученый назвал периоды максимальной активности Солнца в 2025 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева.

По его словам, рекордные вспышки и магнитные бури произойдут летом, однако конкретные даты назвать не возможно. Отмечается, что они могут наступить через пару лет после пика.

«2025-й год, согласно модельным расчетам, является наиболее вероятным годом максимума солнечной активности. Существуют разные сценарии, но большинство из них указывает на весну-лето будущего года, как время ожидающегося пика», — сказал Богачев.

Он добавил, что высшей точкой текущего цикла по числу солнечных пятен был август 2024 года, а по силе вспышек — май и октябрь 2024 года.

Руководитель лаборатории обратил внимание, что текущий цикл уже превысил прогнозы на 70%, а дальнейший возможный рост этой ошибки до 100% назвал совсем уникальной ситуацией.