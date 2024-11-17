В Рязани подросток на «Рено» протаранил три автомобиля

ДТП произошло около дома № 6, корпус 2 на улице Шереметьевской. Подросток не справился с управлением и врезался в три автомобиля.

В Рязани подросток на «Рено» не справился с управлением и протаранил три автомобиля. Об этом сообщили в воскресенье, 17 ноября, в Telegram-канале «Рязань. Происшествия».

ДТП произошло около дома № 6, корпус 2 на улице Шереметьевской. Как указано в посте, подросток не справился с управлением и врезался в автомобили.

На опубликованных кадрах видно, что легковушки после случившегося получили механические повреждения. Данных о пострадавших нет.

Официальная информация уточняется.