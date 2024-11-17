Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 17
Пнд, 18
Втр, 19
ЦБ USD 100 0.98 16/11
ЦБ EUR 105.71 1.21 16/11
Нал. USD 98.80 / 99.20 16/11 16:30
Нал. EUR 104.50 / 105.80 16/11 16:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Иван Семенов: «Мы фокусируемся на долгосрочных интересах и потребностя...
15 ноября 2024 17:35
1 523
Дилерская сеть exeed — лучшая в премиальном сегменте по версии рейтинг...
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совместно с онлайн-п...
15 ноября 2024 11:42
1 802
От «Востока» до «Химволокна». Названия остановок в Рязани, которые пот...
Остановки общественного транспорта в Рязани сохраняют с...
6 ноября 16:02
18 809
Что приготовить? Спросите Шефмаркет!
«Шефмаркет» запустил доставку в Рязани полтора месяца н...
25 октября 13:03
32 636
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Ночью в Рязанской области произошел пожар
Сообщение о пожаре в бане поступило в 3:09. В 4:00 возгорание ликвидировали.

Ночью в воскресенье, 17 ноября, в селе Новое Березово в Сасовском районе произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС в своем Telegram-канале.

Сообщение о пожаре в бане поступило в 3:09. В 4:00 возгорание ликвидировали. Пострадавших нет. Огонь уничтожил баню и постройку.

По предварительной информации регионального ГУ МЧС, причина пожара — неисправность трубы дымохода отопительной печи.

В тушении участвовали семь человек и две единицы техники.