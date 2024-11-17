Ночью в Рязанской области произошел пожар
Сообщение о пожаре в бане поступило в 3:09. В 4:00 возгорание ликвидировали.
Ночью в воскресенье, 17 ноября, в селе Новое Березово в Сасовском районе произошел пожар. Об этом
Сообщение о пожаре в бане поступило в 3:09. В 4:00 возгорание ликвидировали. Пострадавших нет. Огонь уничтожил баню и постройку.
По предварительной информации регионального ГУ МЧС, причина пожара — неисправность трубы дымохода отопительной печи.
В тушении участвовали семь человек и две единицы техники.