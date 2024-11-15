В России могут снять ограничения на выбор сервиса по ОСАГО

Новая опция позволит расширить возможности клиентов. Однако, по словам представителя ЦБ, в таком случае страховщики не должны нести ответственность за проведение ремонта строго в 30 дней.

В России могут снять ограничения на выбор сервиса по ОСАГО. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, с инициативой выступил ряд страховых компаний, предложение уже поддержал Центробанк.

Отмечается, что новая опция позволит расширить возможности клиентов. Однако, по словам представителя ЦБ, в таком случае страховщики не должны нести ответственность за проведение ремонта строго в 30 дней.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект об увеличении предельного срока восстановительного ремонта ТС по ОСАГО с 30 до 45 рабочих дней. Также депутаты предложили увеличить выплаты по ОСАГО.