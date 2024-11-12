В Госдуме одобрили увеличение предельного срока ремонта по ОСАГО

Во вторник, 12 ноября, Госдума в первом чтении приняла законопроект об увеличении предельного срока восстановительного ремонта ТС по ОСАГО с 30 до 45 рабочих дней.

В Госдуме одобрили увеличение предельного срока ремонта по ОСАГО. Об этом сообщает ТАСС.

Во вторник, 12 ноября, Госдума в первом чтении приняла законопроект об увеличении предельного срока восстановительного ремонта ТС по ОСАГО с 30 до 45 рабочих дней.

По словам инициаторов проекта, из-за санкций дилеры, осуществляющие ремонт автомобилей, столкнулись с отсутствием запчастей и разрыва логистических цепочек.

«Соблюдение срока исполнения страховыми компаниями своих обязательств зачастую становится невозможным, из-за чего они вынуждены расторгать договоры со станциями техобслуживания», — отметили в сообщении.