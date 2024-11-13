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В Госдуме предложили увеличить выплаты по ОСАГО
Верхний предел выплат хотят повысить вместе со сроком ремонта.

В Госдуме предложили увеличить выплаты по ОСАГО. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заявление главы комитета ГД по соцполитике Ярослава Нилова.

Он отметил, что ко второму чтению законопроекта об увеличении сроков ремонта по ОСАГО в него следует включить поправки о повышении предельной выплаты на ремонт автомобиля, которая сейчас достигает 400 тысяч рублей. Если эти поправки не будут включены, депутаты намерены разработать отдельную инициативу.

«Сегодняшние 400 тысяч рублей давно устарели. Мы предлагаем увеличить страховые выплаты в интересах автомобилистов. Пусть сами автомобилисты выбирают автосервисы, когда и в каком регионе ремонтировать автомобиль, какие детали покупать. И не будет ждать 30 или 45 дней. В России растет рынок подержанных запчастей и аналогов, это в том числе последствия того самого утильсбора», — сказал парламентарий.

Напомним, ранее в Госдуме одобрили увеличение предельного срока ремонта по ОСАГО.