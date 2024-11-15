Проект бюджета Рязани на 2025 год обсудят на публичных слушаниях

Публичные слушания пройдут во вторник, 26 ноября в большом зале администрации Рязани на улице Радищева 28. Начало в 10 часов.

Проект бюджета Рязани на 2025 год обсудят на публичных слушаниях. Соответствующее постановление гордумы опубликовали на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Публичные слушания пройдут во вторник, 26 ноября в большом зале администрации Рязани на улице Радищева 28. Начало в 10 часов.

Отмечается, что принять участие в мероприятии сможет любой желающий.