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Глава рязанского СК попросил Малкова решить вопрос с банкротством предприятия
Никешкин направил в адрес губернатора Рязанской области письмо с просьбой оказать ЗАО «Скопинский завод горно-шахтного оборудования» содействие в решении проблемных вопросов с целью недопущения банкротства предприятия.

Руководитель рязанского СУ СКР Владимир Никешкин совместно с сенатором Российской Федерации Игорем Мурогом провел личный прием граждан на предприятии ЗАО «Скопинский завод горно-шахтного оборудования» по вопросу невыплаты зарплаты. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Как указано в публикации, на личный прием обратились восемь работников предприятия, перед которыми есть задолженность по зарплате. 24 июля 2024 года сотрудники уже обращались к Никешкину по данному вопросу. Было возбуждено уголовное дело.

Во время следствия задолженность по зарплате частично погасили: из пяти миллионов рублей выплатили около четырех миллионов. До 28 ноября 2024 года директор предприятия пообещал отдать оставшуюся сумму.

Никешкин направил в адрес губернатора Рязанской области Павла Малкова и уполномоченного по правам предпринимателей в регионе письмо с просьбой оказать ЗАО «Скопинский завод горно-шахтного оборудования» содействие в решении проблемных вопросов с целью недопущения банкротства предприятия.

Напомним, скопинский завод задолжал работникам зарплату.