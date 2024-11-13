В России резко выросло количество разводов в 2024 году

Отмечается, что восемь из 10 браков распадаются, на 360 тысяч свадеб случается 318 разводов.

В России резко выросло количество разводов в 2024 году. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Отмечается, что восемь из 10 браков распадаются, на 360 тысяч свадеб случается 318 разводов. В прошлые годы распадались 60-70% браков.

Специалисты считают, что это связано с пропагандой ранних браков и растущим числом фиктивных свадеб. Также они отмечают общее снижение популярности браков во всем мире из-за снижающейся зависимости мужчины и женщины друг от друга в материальном плане.

По данным Forbes, Россия занимает третье место среди всех стран по частоте разводов.

Напомним, президент Владимир Путин объявил 2024-й годом семьи в России.