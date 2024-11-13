Суд отменил передачу дела о ДТП в Рязанской области с автобусом из Волгограда в прокуратуру

Материалы направили на новое судебное рассмотрение обратно в суд, но уже в другом составе.

Суд отменил передачу дела о ДТП в Рязанской области с автобусом из Волгограда в прокуратуру. Об этом сообщает «Блокнот».

Напомним, Волжский горсуд после десяти месяцев рассмотрения дела вернул его в прокуратуру. В качестве обоснования подобного решения указано, что якобы нарушен порядок продления срока предварительного следствия, а также в материалах дела отсутствуют сведения о непривлечении директора турфирмы «Диана-Тур» к уголовной ответственности за данное деяние на территории иностранного государства.

Пострадавшая сторона, семья Синилкиных, обжаловала решение.

Отмечается, что Волгоградский областной суд отменил постановление суда первой инстанции о возвращении уголовного дела прокурору, направив материалы на новое судебное рассмотрение обратно в суд, но уже в другом составе.

ДТП произошло на 247-м километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе 25 декабря примерно в 3:10. В автобусе Москва — Волгоград находились 26 человек, в том числе два водителя. По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем.

Жертвами ДТП стали четыре человека, травмы получили 11, в том числе пятеро детей, десятилетний мальчик потерял обе ноги и руку.