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Власти Украины хотят мобилизовать миллион человек
сейчас перед территориальными центрами комплектования [военкоматы на Украине — прим.ред.] стоит задача «любыми методами мобилизовать один миллион человек до конца 2024 года».

Власти Украины хотят мобилизовать миллион человек. Об этом сообщило РИА Новости во вторник, 12 ноября, со ссылкой на замглавы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгения Лисняка.

По его словам, сейчас перед территориальными центрами комплектования [военкоматы на Украине — прим.ред.] стоит задача «любыми методами мобилизовать один миллион человек до конца 2024 года», чтобы отправить на фронт.

Лисняк отметил, что в основном мобилизовывать будут жителей из Харьковской, Одесской и Днепропетровской областей, а также из подконтрольных Киеву районов Запорожской и Херсонской областей.

Как сказал собеседник агентства, для выполнения плана в Харьковскую область прибыли 20 тысяч сотрудников военкоматов из западных регионов Украины. Лисняк добавил, что мобилизуют и тех, у кого есть бронь от призыва, и непригодных к военной службе по состоянию здоровья, в том числе инвалидов и психически нездоровых граждан.

Кроме того, по информации собеседника агентства, работа по мобилизации ведется среди заключенных, которых отправляют на самые горячие участки линии боевого соприкосновения.

Лисняк уточнил, что из правоохранителей формируют стрелецкий батальон и отдельный штурмовой батальон «Лють». Помимо этого, силовиков привлекают к мобилизационным рейдам.