Власти объяснили пропажу «звездного неба» с улицы Почтовой в Рязани

Напомним, «звездное небо» работало по праздникам и выходным дням на улице Почтовой с 2017 года. Его сняли 7 ноября 2024 года.

Власти объяснили пропажу «звездного неба» с улицы Почтовой в Рязани. Сообщение появилось в Telegram-канале Муниципального центра управления Рязани.

Там заявили, что инсталляция находилась в аварийном состоянии и не подлежала ремонту.

«Поэтому было принято решение „небо“ над Почтовой демонтировать», — отметили в сообщении.

Напомним, «звездное небо» работало по праздникам и выходным дням на улице Почтовой с 2017 года. Его сняли 7 ноября 2024 года.