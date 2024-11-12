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Власти Финляндии: мирное соглашение между Россией и Украиной может быть достигнуто до инаугурации Трампа
По их словам, Трамп намерен заключить мирное соглашение «как можно скорее», и есть окно возможностей для переговоров до дня инаугурации.

Мирное соглашение между Россией и Украиной может быть достигнуто до инаугурации Трампа. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на президента Финляндии Александра Стубба.

По его словам, Трамп намерен заключить мирное соглашение «как можно скорее», и есть окно возможностей для переговоров до дня инаугурации.

Стубб перечислил четыре предварительных условия для установления мира в Украине — территориальные решения, гарантии безопасности, справедливость и восстановление мест боевых действий.