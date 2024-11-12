В Рязанской области запретят продажу алкоголя в Международный день студентов

Алкоголь в Рязанской области не будут продавать 17 ноября.

В Рязанской области запретят продажу алкоголя в Международный день студентов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Алкоголь в Рязанской области не будут продавать 17 ноября. Отмечается, что ограничения вводятся в соответствии с региональным законом «Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Рязанской области».

Запрет не будет распространяться на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги общественного питания.