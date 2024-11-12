В Рязанской области мужчину могут лишить прав за отказ от медосвидетельствования

В Ряжске на улице Луговой полицейские остановили автомобиль «ВАЗ-21102», под управлением 27-летнего водителя. При общении с ним сотрудники ГАИ обнаружили, что молодой человек пьян

В Рязанской области мужчину могут лишить прав за отказ от медосвидетельствования. Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба региональной ГАИ в своем Telegram-канале.

В Ряжске на улице Луговой полицейские остановили автомобиль «ВАЗ-21102», под управлением 27-летнего водителя. При общении с ним сотрудники ГАИ обнаружили, что молодой человек пьян. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался.

На мужчину составили административный материал по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ. Ему грозит лишение прав на срок до двух лет и административный штраф в размере 30 тысяч рублей.