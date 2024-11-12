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В Рязанской области 72-летний Александр и 71-летняя Ольга заключили брак
Отмечается, что молодожены вместе уже 29 лет, но только сейчас решили официально зарегистрировать отношения.

В Сараевском ЗАГСе зарегистрировали брак 72-летний Александр Литвинов и 71-летняя Ольга Калашникова. Об этом пишет ИД"Пресса".

Отмечается, что молодожены вместе уже 29 лет, но только сейчас решили официально зарегистрировать отношения и быть вместе до конца своих дней.

«Мы очень счастливы. За годы, что прожили вместе, Саша всегда очень хорошо ко мне относился. Будем поддерживать друг друга и сейчас. Даст Бог — обязательно обвенчаемся», — сказала Ольга.