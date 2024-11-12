В Рязани задержали мужчину, угрожавшего убить мать-пенсионерку гвоздодером

О конфликте в квартире дома на улице Профессора Никулина полицейским сообщили соседи.

В Рязани задержали мужчину, угрожавшего убить мать-пенсионерку гвоздодером. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

О конфликте в квартире дома на улице Профессора Никулина полицейским сообщили соседи. Пьяный 42-летний рязанец поссорился с 72-летней матерью и угрожал убить ее гвоздодером. Полицейские задержали дебошира.

Возбуждено уголовное дело