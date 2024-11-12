В Рязани вновь произошло массовое отключение электричества
Света нет на 16 улицах. Восстановить электроснабжение намерены в течение четырех часов с момент отключения.
В Рязани вновь произошло массовое отключение света. Об этом 12 ноября сообщили в городских электросетях.
Без света остались улицы:
- Семашко,
- Гагарина,
- Пушкина,
- Братиславская,
- Полетаева,
- Гоголя,
- Толстого,
- проезд Островского,
- Родниковая,
- Ключевая,
- Светлая,
- Старый сад,
- Снежная,
- Баженова,
- Голенчинское шоссе,
- Старообрядческий проезд.
Восстановить электроснабжение намерены в течение четырех часов с момент отключения.