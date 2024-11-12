В Рязани поймали мужчину, который скрывался от наказания за кражу
Патрульные доставили его в отдел МВД России по Советскому району, где задержанного передадут инициаторам розыска.
В Рязани поймали мужчину, который скрывался от наказания за кражу. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Наряд ППС на улице Рабочих заметил гражданина, который был похож на человека, указанного в ориентировке на розыск.
Патрульные остановили прохожего и установили, что 37-летнему рязанцу суд назначил наказание за кражу (ч.2 ст. 158 УК РФ). Недавно мужчина уклонился от его исполнения и скрылся. Злоумышленника объявили в федеральный розыск.
Патрульные доставили его в отдел МВД России по Советскому району Рязани, где задержанного передадут инициаторам розыска.