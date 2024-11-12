В Рязани отделение почты затопило канализацией

По словам местных жителей, отделение почты не работает уже неделю.

В Рязани отделение почты затопило канализацией. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязань».

Инцидент произошел в доме № 4 на улице Весенней. По словам местных жителей, отделение почты не работает уже неделю.

«Отделение плавает в экскрементах, которые выливаются из унитаза. Чинить никто не приезжает. В „Водоканале говорят“, что все рабочие на Братиславской и прислать некого», — отметили в сообщении.

Ранее рязанцы пожаловались на прорыв канализации на улице Чернышевского.