В России выросли продажи люксовых автомобилей Rolls-Royce

За девять месяцев 2024 года было продано 99 машин британской марки.

В России выросли продажи люксовых автомобилей Rolls-Royce. Об этом сообщает auto.mail.ru.

За девять месяцев 2024 года было продано 99 машин британской марки. Это на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На первом месте по продажам оказался внедорожник Rolls-Royce Cullinan. За январь-сентябрь россияне купили 59 (+27%) таких машин. На втором месте находится полноразмерное электрическое купе Rolls-Royce Spectre. Всего в России было продано 22 единицы. Третье место занимает Rolls-Royce Ghost с результатом в 12 проданных автомобилей, ровно столько же было реализовано в 2023 году.

Замыкает список продаж новых Rolls-Royce в России лимузин Phantom. Всего за 9 месяцев 2024 года было продано 6 таких машин.