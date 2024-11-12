В России подорожают билеты в театры до 15%

Стоимость билетов на любые мероприятия, в том числе и на театральные постановки, зависит от спроса и предложения.

В России подорожают билеты в театры до 15%. Об этом сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета имени Плеханова Мария Долгова.

По ее словам, стоимость билетов на любые мероприятия, в том числе и на театральные постановки, зависит от спроса и предложения.

«В репертуарах многих театров есть тематические новогодние и рождественские постановки, которые идут исключительно в этот период. Поскольку число спектаклей ограничено, а количество желающих посетить их достаточно велико, то высокий спрос способствует существенному росту цен», — подчеркнула экономист.