В Касимове объединили техникум и колледж

В Касимове объединили техникум водного транспорта и нефтегазовый колледж.

В Касимове объединили техникум водного транспорта и нефтегазовый колледж. Соответствующее распоряжение правительства опубликовали на сайте газеты «Рязанские ведомости».

В тексте распоряжения написано, что Касимовский нефтегазовый колледж нужно считать правопреемником Касимовского техникума водного транспорта.

Отмечается, что при реорганизации сохранят цели учреждений: выполнение работ и оказание государственных услуг в сфере образования.

В документе написано, что учреждения объединили для «повышения эффективности использования ресурсов областных государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений».

Фото: «Яндекс. Карты»