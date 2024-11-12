В Александро-Невском районе 15 ноября закроют движение по железнодорожному переезду

Железнодорожный переезд на 340 км станции Александро-Невская будет закрыт для движения 15 ноября с 9:00 до 14:00 в связи с производством ремонтно-путевых работ.