Турецкий аналитик заявил, что Зеленский может начинать искать себе убежище

По его словам, украинский конфликт близок к завершению из-за проблем в европейских странах.

Турецкий аналитик заявил, что Зеленский может начинать искать себе убежище. Об этом Мустафа Реджеп Эрчин сказал в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что избранный президент США Дональд Трамп вступит в должность в январе следующего года, до этого ждать шагов по Украине не стоит.

По его словам, украинский конфликт близок к завершению из-за проблем в европейских странах.

«Зеленский уже может начинать искать страну для себя», — добавил он.