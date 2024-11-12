Сырский озвучил одну из задач ВСУ в Курской области

«Наша задача на этом направлении — сдерживать и уничтожать врага на его земле… Если бы не стойкость наших воинов, то и десятки тысяч врагов из лучших российских ударных частей штурмовали бы наши позиции на Покровском, Кураховском или Торецком направлениях», — заявил он.