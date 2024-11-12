Суд взыскал с рязанского ИП компенсацию за незаконное использование товарного знака

Суд установил, что ИП реализует через интернет-магазин духи, на которых использован товарный знак «Zielinski & Rozen perfumerie».

Суд взыскал с рязанского ИП компенсацию за незаконное использование товарного знака. Об этом сообщает Арбитражный суд Рязанской области.

Отмечается, что ООО «Зелинский и Розен парфюмерия» обратилось с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Ломовой А. с требованием о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака «Zielinski & Rozen perfumerie» в размере 50 000 руб.

Суд установил, что ИП реализует через интернет-магазин духи, на которых использован товарный знак компании.

При этом истец не давал ответчику своего согласия на использование марки.

Суд посчитал соразмерным, разумным и справедливым определить размер компенсации в общей сумме 20 000 руб.

Контрафактный товар подлежит уничтожению.