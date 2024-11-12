Сотрудники ФСБ поймали организаторов группы по незаконной миграции в Рязанской области

Участники преступной группы приобретали в интернете поддельные документы, а именно паспорта граждан одной из стран СНГ, миграционные карты, уведомления о прибытии иностранного гражданина.

Сотрудники ФСБ поймали организаторов группы по незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

Отмечается, что участники преступной группы приобретали в интернете поддельные документы, а именно паспорта граждан одной из стран СНГ, миграционные карты, уведомления о прибытии иностранного гражданина, после чего использовали эти документы для трудоустройства мигрантов на территории Рязанской области.

Преступления пресекли сотрудники УФСБ России по Рязанской области. Следственным отделением Управления расследовалось уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК России («Организация незаконной миграции») и ч. 4 ст. 327 УК России («Изготовление или сбыт поддельных документов»).

Одного участника группы рыбновский суд приговорил к лишению свободы на срок 1 год 11 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, второму назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно, с испытательным сроком 1 год. После отбытия наказания иностранцы будут выдворены за пределы Российской Федерации с закрытием въезда сроком на 50 лет.

Иностранцам, воспользовавшимся подобными «услугами», сокращены сроки пребывания на территории России с последующим выдворением в страны гражданской принадлежности.