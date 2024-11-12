Рязанская мэрия предупредила жителей о новом виде мошенничества

Отмечается, что мошенники создают сайты-двойники популярных платформ. Их трудно отличить от оригиналов, но если ввести туда личные данные — они попадут аферистам.

Рязанская мэрия предупредила жителей о новом виде мошенничества. Об этом сообщается в официальной группе администрации.

Отмечается, что мошенники создают сайты-двойники популярных платформ. Их трудно отличить от оригиналов, но если ввести туда личные данные — они попадут аферистам.

Ссылки на такие сайты-ловушки массово рассылаются на электронные почты и в соцсети пользователей.