Рязанцы сообщили о неработающих светофорах на перекрестке Дзержинского и Ленкома

Отмечается, что все устройства мигают желтым цветом.

Рязанцы сообщили о неработающих светофорах на перекрестке Дзержинского и Ленинского Комсомола после аварии. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале «Подслушано в Рязани».

Отмечается, что все устройства мигают желтым цветом.

«Перекресток большой и опасный, на дороге постоянно каша из автомобилей. Переходить Дзержинского здесь страшно, пешеходов не пропускают. Администрация никак не комментирует ситуацию и не дает информации, когда будет восстановлена работа светофоров», — написал автор поста.