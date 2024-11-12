Россиян предупредили о новой схеме мошенников со взломом аккаунтов

Мошенники звонят от имени сотрудников госструктур, говорят о якобы пришедшем заказном письме, а затем предлагают прислать уведомление на электронную почту.

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме по взлому аккаунтов на госсервисах. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщил «Ъ» со ссылкой на ВТБ.

Как указано в публикации, мошенники звонят от имени сотрудников госструктур, говорят о якобы пришедшем заказном письме, а затем предлагают прислать уведомление на электронную почту.

Отмечается, что после оформления заявки злоумышленники отправляют проверочный код на номер телефона.

Если человек прерывает разговор, ему перезванивают снова, утверждая, что первый звонок был от мошенников, и просят код для «защиты данных».