Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 12
Срд, 13
Чтв, 14
ЦБ USD 97.96 0 13/11
ЦБ EUR 104.25 -0.6 13/11
Нал. USD 97.60 / 96.80 12/11 17:55
Нал. EUR 104.00 / 105.27 12/11 17:55
Новости
Итоги года New
Публикации
От «Востока» до «Химволокна». Названия остановок в Рязани, которые пот...
Остановки общественного транспорта в Рязани сохраняют с...
6 ноября 16:02
12 230
Что приготовить? Спросите Шефмаркет!
«Шефмаркет» запустил доставку в Рязани полтора месяца н...
25 октября 13:03
25 934
В Рязанском драмтеатре состоялась премьера спектакля «Зажги чайник»
Пьеса по-хорошему странная. Некоторые рязанцы уходили с...
23 октября 16:14
28 588
В Рязани прокуратура требует у господрядчика вернуть аванс в полмиллиа...
Второго сентября торжественно открылось реконструирован...
22 октября 15:14
32 553
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
РНПК оспорит постановление рязанской мэрии об очистных сооружениях города в суде
Предварительное судебное заседание назначили на 23 декабря.

РНПК оспорит постановление рязанской мэрии об очистных сооружениях города в суде. Соответствующую информацию опубликовали в картотеке Арбитражных дел.

РНПК подал иск на отмену постановления мэрии 2013 года о том, что Рязанская нефтеперерабатывающая компания является гарантирующей организацией для централизованной системы водоотведения на территории Рязани.

Согласно Федеральному закону № 416-ФЗ, гарантирующая организация обязана обеспечить водоотведение в случае, если объекты капстроительства абонентов присоединены в установленном порядке к централизованной системе водоотведения в пределах зоны деятельности такой гарантирующей организации. В постановлении мэрии № 9258 от 30 июля 2024 года РНПК гарантирующей организацией считать перестали.

Предварительное судебное заседание назначили на 23 декабря.