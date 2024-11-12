РНПК оспорит постановление рязанской мэрии об очистных сооружениях города в суде

Предварительное судебное заседание назначили на 23 декабря.

РНПК оспорит постановление рязанской мэрии об очистных сооружениях города в суде. Соответствующую информацию опубликовали в картотеке Арбитражных дел.

РНПК подал иск на отмену постановления мэрии 2013 года о том, что Рязанская нефтеперерабатывающая компания является гарантирующей организацией для централизованной системы водоотведения на территории Рязани.

Согласно Федеральному закону № 416-ФЗ, гарантирующая организация обязана обеспечить водоотведение в случае, если объекты капстроительства абонентов присоединены в установленном порядке к централизованной системе водоотведения в пределах зоны деятельности такой гарантирующей организации. В постановлении мэрии № 9258 от 30 июля 2024 года РНПК гарантирующей организацией считать перестали.

Предварительное судебное заседание назначили на 23 декабря.