Малков поручил минздраву расширить площадь помещений рязанского Дома ребенка

Это позволит обеспечить грамотную логистику в вопросах организации процесса оздоровления детей и освоения ими образовательных программ.

Малков поручил минздраву расширить площадь помещений рязанского Дома ребенка. Об этом губернатор Павел Малков заявил по итогам посещения лечебно-диагностического центра «Дом ребенка» в Рязани. В нем глава региона побывал вместе с председателем правления Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями «Круг добра», председателем комиссии Общественной палаты России по вопросам социального партнерства, попечения и развитию инклюзивных практик, протоиереем Александром Ткаченко, который посетил Рязанскую область 11 ноября.

Павел Малков и Александр Ткаченко осмотрели паллиативное, приемно-карантинное и реабилитационные отделения, а также диагностический и физиотерапевтический кабинеты Дома ребенка, пообщались с профильными специалистами. В рабочей поездке также приняли участие зампред правительства региона Наталья Суворова и министр здравоохранения области Александр Пшенников.

Директор Дома ребенка Елена Шатская рассказала об организации лечения детей с различными видами патологий, а также воспитанников, находящихся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, были представлены применяемые виды лечебной терапии, логопедические практики, особенности психолого-педагогической деятельности в лечебном центре, а также активно используемая в регионе система маршрутизации семей при проведении медицинской реабилитации и на всех этапах ее оказания. Речь шла о планах развития этого учреждения, где есть потребность в увеличении количества мест.

Губернатор поручил региональному минздраву проработать вопрос о расширении площади помещений Дома ребенка. Это позволит обеспечить грамотную логистику в вопросах организации процесса оздоровления детей и освоения ими образовательных программ.

Губернатор поблагодарил председателя правления Фонда «Круг добра» Александра Ткаченко за активное сотрудничество с Рязанским регионом, которое позволяет объединить усилия в реализации социально значимых инициатив.

«Сотрудничество с Фондом „Круг добра“ дает огромные возможности для поддержки семей с детьми, у которых есть тяжелые заболевания. Такие дети в нашей области сейчас обеспечены всем необходимым. Мы обсуждаем с Фондом дальнейшие планы взаимодействия, новые направления работы, которые можно реализовать у нас в регионе в рамках общегосударственной политики. Готовы делиться успешными практиками работы, которые реализуются в Доме ребенка, совместно работать по вопросам развития этого учреждения. В ближайшее время, например, наметили провести там ремонт, уже поручил начать разрабатывать сметную документацию», — подчеркнул Павел Малков.

Председатель правления Фонда «Круг добра» Александр Ткаченко отметил эффективную работу региона.

«Центр реабилитации для детей, который мы посетили, и ряд других центров в области, без сомнения, являются примерами для всей страны. В этих учреждениях собраны удивительные профессиональные коллективы. Используются технологии, которые разрабатывают специалисты, напрямую работающие с детьми. Очень важно, что реализуется комплексный подход, сопровождение пациента ведется от момента постановки диагноза до его реабилитации. Качественная помощь ребенку с тяжелым заболеванием — всегда социальное партнерство и сотрудничество врачей, специалистов социальной защиты, представителей образования и общественных организаций. Примеры такого партнерства я увидел сегодня. Опыт Дома ребенка, реабилитационных центров и других учреждений может быть востребован другими регионами», — сказал Александр Ткаченко.

Справка:

Фонд «Круг добра» создан указом президента РФ в 2021 году для дополнительной к существующим госпрограммам поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями. Фонд обеспечивает детей с тяжелыми и редкими болезнями уникальными дорогостоящими лекарственными препаратами и медицинскими изделиями (в том числе не зарегистрированными в РФ), а также техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг.