Госдума приняла закон о запрете усыновления российских детей гражданами стран, где разрешена смена пола

Отмечается, что возрастные ограничения для юридической смены пола отсутствуют в Австрии, Эстонии, Германии, Исландии, Италии, Люксембурге, Мальте, Норвегии, Словении, Швейцарии. Еще в восьми странах установлен минимальный возраст для несовершеннолетних, желающих сменить пол.

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтении законопроект о запрете усыновления российских детей гражданами стран, в которых разрешена смена пола. Об этом пишет ТАСС.

Инициативу в июле внесла на рассмотрение палаты группа депутатов во главе с Вячеславом Володиным.

Согласно документу, Семейный кодекс РФ предлагается дополнить нормами о том, что усыновителями не могут быть граждане государства, «в котором разрешена смена пола путем медицинского вмешательства, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола, в том числе формирование у человека первичных и вторичных половых признаков другого пола, а равно путем внесения изменений в документы, удостоверяющие личность, о половой принадлежности иностранного гражданина и без соответствующего медицинского вмешательства».

Законопроект, по мнению авторов, направлен на защиту детей от «потенциальных опасностей».

Отмечается, что возрастные ограничения для юридической смены пола отсутствуют в Австрии, Эстонии, Германии, Исландии, Италии, Люксембурге, Мальте, Норвегии, Словении, Швейцарии. Еще в восьми странах установлен минимальный возраст для несовершеннолетних, желающих сменить пол.

Ранее депутаты заявляли о планах обсудить законопроект до конца сентября.