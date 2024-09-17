В Госдуме хотят запретить усыновлять детей гражданам стран, в которых разрешена смена пола

Законопроект обсудят до конца сентября.

В Госдуме хотят запретить усыновлять детей гражданам стран, в которых разрешена смена пола. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Он заявил, что законопроект обсудят до конца сентября.

«Среди наших постоянных приоритетов в работе — защита традиционных ценностей, культуры и института семьи и детства. До конца сентября рассмотрим законопроект о запрете на усыновление российских детей для граждан тех стран, где разрешена смена пола», — сказал Володин.