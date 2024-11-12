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ЕС начал готовить 15 пакет санкций против России
Напомним, 14 пакет санкций приняли летом этого года. В санкционный список попали 47 новых юридических и 69 физических лиц, среди них Полина Гагарина, SHAMAN (Ярослав Дронов), главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев.

ЕС начал готовить 15 пакет санкций против России. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на издание EUobserver.

По данным издания, Евросоюз собирается ввести 15 пакет санкций против России. Европейские дипломаты начали работу над ним и собираются согласовать его к 19 ноября.

Напомним, 14 пакет санкций приняли летом этого года. В санкционный список попали 47 новых юридических и 69 физических лиц, среди них Полина Гагарина, SHAMAN (Ярослав Дронов), главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев.